Рождественский маркет в особняке XIX века «Волшебная страна грёз»
ул. Восстания, 45
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950₽
Возраст 6+
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Про событие
Сказочный мир, где оживёт атмосфера новогодних праздников прошлого: торжественность, хрусталь и аромат живых елей. Всё это создаст настроение светлых грёз в особняке. В основе эстетики маркета — роскошь императорской эпохи и художественные образы картин великих художников, вдохновлённые русскими сказками, в частности «Царевна-Лебедь» Михаила Врубеля. В стоимость входит: — Свободное посещение парадных залов XIX века; — Открытые концерты; — Новогодние мастер-классы; — Лекции; — Уроки танцев; — Традиционные рождественские гадания; — Посещение выставки ювелирного искусства Костромы на первом этаже.
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