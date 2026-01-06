Сказочный мир, где оживёт атмосфера новогодних праздников прошлого: торжественность, хрусталь и аромат живых елей. Всё это создаст настроение светлых грёз в особняке. В основе эстетики маркета — роскошь императорской эпохи и художественные образы картин великих художников, вдохновлённые русскими сказками, в частности «Царевна-Лебедь» Михаила Врубеля. В стоимость входит: — Свободное посещение парадных залов XIX века; — Открытые концерты; — Новогодние мастер-классы; — Лекции; — Уроки танцев; — Традиционные рождественские гадания; — Посещение выставки ювелирного искусства Костромы на первом этаже.