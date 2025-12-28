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Рождественский маркет в особняке XIX века «Волшебная страна грёз»

Особняк И. Мясникова
ул. Восстания, 45

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Завершение:

950₽
Возраст 6+
Игры
Выставки
Концерты
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Сказочный мир, где оживёт атмосфера новогодних праздников прошлого: торжественность, хрусталь и аромат живых елей. Всё это создаст настроение светлых грёз в особняке. В основе эстетики маркета — роскошь императорской эпохи и художественные образы картин великих художников, вдохновлённые русскими сказками, в частности «Царевна-Лебедь» Михаила Врубеля. Действие рождественского маркета развернётся по всему пространству особняка XIX века. Впервые первый этаж будет посвящён ювелирному искусству Костромы — родины Снегурочки и ювелирной столицы России. Гости смогут познакомиться и приобрести авторские работы лучших мастеров ювелирного дома Kabarovsky и других известных брендов Костромской области, в которых зима становится временем светлых грёз. На втором этаже традиционно разместятся лучшие винтажные (и не только!) проекты Петербурга: от украшений и посуды до парфюма, предметов гардероба, домашнего декора и искусства. Здесь обязательно можно будет отыскать идеальный новогодний подарок для себя, близких и друзей. В мир грёз гостей погрузит не только уникальный декор, но и программа. Впервые для гостей маркета откроется Красная гостиная на первом этаже, в которой разместится новогодняя выставка от арт-пространства «СегодняЗавтра», а также будут проходить мастер-классы и лекции об искусстве и моде. В концертном зале стиля необарокко всегда будет звучать новогодняя и рождественская музыка в рамках открытых концертов, а также проводиться уроки по танцам, традиционные гадания и развлекательные интерактивные игры.

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