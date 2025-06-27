Тебя ждут любимые песни из фильмов, с которыми ты вырос. А над головой невероятное звёздное мультимедийное шоу. Тебя ждёт встреча с самыми знаменитыми и захватывающими моментами культовых фильмов 90-х. Снова спасёшь девочку с Леоном под «Shape of my Heart» Стинга. Будешь сбегать из Шоушенка под невероятной полной луной. Окажешься королём мира на палубе Титаника, но в этот раз бескрайнее звёздное небо будет прямо над головой. Труман снова будет искать выход, а Кевин снова окажется один дома. Отправишься в космос спасать землю от Армагеддона, навстречу настоящему метеоритному дождю. И обязательно Достучишься до небес. Глубина и трогательность рояля в абсолютной темноте зала. «After Dark» Тарантино. Это не просто билет на концерт. Это билет в детство, в мурашки, в первые походы в кино, в восторг. Билет в долгие вечера под видеомагнитофоном, в сборник аудиокассет с любимыми песнями. Тебя ждёт вечер ярких эмоций, романтики и волшебства. Исполнитель: Илья Щеклеин — пианино Петербургский пианист-виртуоз, участник крупных джазовых фестивалей: «Усадьба-джаз», Gnesin Jazz, Rainy Days Jazz Fest и Petrojazz. Победитель конкурса «Jazz Battle 2017». Автор музыки к фильмам и сериалам, а также член жюри музыкальных конкурсов.