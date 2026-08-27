На мастер-классе распишешь увеличенное изображение древнегреческой монеты — афинской тетрадрахмы. В центре рельефа — сова, постоянная спутница богини мудрости Афины. Почему именно эта птица стала олицетворением знания и прозорливости? Почему не любое знание можно назвать мудростью? В Древней Греции считали, что совы, обладая способностью видеть в темноте, знают сокровенные тайны бытия, а их умение поворачивать голову почти на 270 градусов даёт им целостный взгляд на мир. Возможно, тишина и погружение в творчество помогут тебе сделать остановку в череде обыденных вопросов и дел. А концентрация на простых действиях подарит тот самый внимательный, целостный взгляд на мир и человека. Ведущая: Екатерина Вишневская – сотрудник художественной мастерской, участник проекта «Арт-колесница».