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Роспись символа «Сова»

Новый Акрополь, Яковлевский переулок, 2

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Завершение:

500₽
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе распишешь увеличенное изображение древнегреческой монеты — афинской тетрадрахмы. В центре рельефа — сова, постоянная спутница богини мудрости Афины. Почему именно эта птица стала олицетворением знания и прозорливости? Почему не любое знание можно назвать мудростью? В Древней Греции считали, что совы, обладая способностью видеть в темноте, знают сокровенные тайны бытия, а их умение поворачивать голову почти на 270 градусов даёт им целостный взгляд на мир. Возможно, тишина и погружение в творчество помогут тебе сделать остановку в череде обыденных вопросов и дел. А концентрация на простых действиях подарит тот самый внимательный, целостный взгляд на мир и человека. Ведущая: Екатерина Вишневская – сотрудник художественной мастерской, участник проекта «Арт-колесница».

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