Лекция-мастер-класс, на котором тебя ждёт путешествие в небольшую греческую мастерскую, наполненную ароматами винограда и вина. Для тебя создадут небольшую историю, вдохновлённую мифами и легендами, под чутким наблюдением самого Диониса, бога вина и веселья, во славу Аполлона, бога искусств и гармонии! На встрече ты сможешь проявить свои творческие способности и создать произведение искусства, которое станет украшением твоего дома или подарком для близких. Не бойся за результат — даже если ты никогда не держал кисть в руках, мастер предоставит подробные схемы каноничной вазописи, так что справится абсолютно каждый! Количество мест ограничено, запись в ТГ. В пространстве необходимо снять обувь.