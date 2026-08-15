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Роспись греческих амфор

Triglinki
Рузовская улица, 21

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Лекция-мастер-класс, на котором тебя ждёт путешествие в небольшую греческую мастерскую, наполненную ароматами винограда и вина. Для тебя создадут небольшую историю, вдохновлённую мифами и легендами, под чутким наблюдением самого Диониса, бога вина и веселья, во славу Аполлона, бога искусств и гармонии! На встрече ты сможешь проявить свои творческие способности и создать произведение искусства, которое станет украшением твоего дома или подарком для близких. Не бойся за результат — даже если ты никогда не держал кисть в руках, мастер предоставит подробные схемы каноничной вазописи, так что справится абсолютно каждый! Количество мест ограничено, запись в ТГ. В пространстве необходимо снять обувь.

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