Ночь всех звёзд — лейблнайт Roots United. Ребята перезапустили лейбл, выпустили 7 релизов и задрафтовали новые таланты. Пришло время это отпраздновать. Собираются в Blank — займут 2 танцпола, включая террасу. Лайвы: Lapti / Nocow / Hoavi / Raw Takes / Raciya Bagdad / луни ана Также в лайнапе: Dx2ov / Shutta / El / Hoopa / xvostik / Napirelly / Some Stru / Rwanda / Primitive / Loop 4 Delay / DJ Booking Fee