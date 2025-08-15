Представь: ты сидишь в полной темноте под куполом звёзд. Медленно загораются далекие галактики, метеоры пронзают небосвод, и в тишине рождается музыка. Самые романтичные песни, которые все мы знаем. Медленные и энергичные, мистические и трогательные. Глубина звучания виолончели и пронзительность рояля. Это не просто концерт — это признание в любви. Moon River под свет луны на 25-метровом куполе. My Heart Will Go On из «Титаника» и закаты над далекими океанами. Ты увидишь как гаснут звёзды под Time To Say Goodbye. Вечер, где можно держать за руку любимого человека или побыть наедине с собой. Музыка, которую чувствуешь сердцем. Даже в темноте. Особенно в темноте. Исполнители: Пелагея Тихонова — вокал Лауреат международных конкурсов, ведущая солистка Государственной филармонии для детей и молодежи. Дарья Гильбо — виолончель Выпускница Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, лауреат международных конкурсов. Участница известных петербургских коллективов Synergy Orchestra и All In Orchestra. Татьяна Жирихина — фортепиано Лауреат международных конкурсов, автор аранжировок концерта.