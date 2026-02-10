Роковая женщина (Femme fatale)
Конногвардейский бульвар, 4
Начало:
Завершение:
400₽
Возраст 16+
Вечеринки
Про событие
Вечер, где воспевают всех девушек, их силу и власть. Погрузись в женскую энергию и празднуй свободу быть такой, какой ты хочешь сама, ведь каждая дева — роковая. Можешь надевать твой самый любимый образ, дай свободу себе и танцуй под светом диско-шара. Диджеи: Sherrrrr kkrskv nemoroses klimusik Kinkstarter
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