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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Роковая женщина (Femme fatale)

Mishka bar
Конногвардейский бульвар, 4

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 16+
Вечеринки

Про событие

Вечер, где воспевают всех девушек, их силу и власть. Погрузись в женскую энергию и празднуй свободу быть такой, какой ты хочешь сама, ведь каждая дева — роковая. Можешь надевать твой самый любимый образ, дай свободу себе и танцуй под светом диско-шара. Диджеи: Sherrrrr kkrskv nemoroses klimusik Kinkstarter

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