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Рок-симфония в темноте «Орган & Виолончель»

Петербургский Планетарий
Александровский парк, 4

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 2500₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

Под 25-метровым звёздным куполом зрители услышат бессмертную музыку Queen, Linkin Park, Aerosmith, Metallica и многих других. Приходи погрузиться в мир культового рока, где под сводами планетария прозвучат легендарные хиты в неожиданном и мощном исполнении органа и виолончели. Этот концерт — уникальное сочетание музыки, созданной для огромных сцен, и атмосферы бескрайнего космоса, оживлённого мультимедийной графикой. «Wind of Change» под северное сияние, растянувшееся по бескрайнему небу. «Sweet Dreams» под метеоритный поток, пролетающий над головой. «Nothing Else Matters» в абсолютной тишине и величии звёздного пространства. Тебя ждёт вечная классика рока в новом прочтении. Scorpions, Linkin Park, Metallica и другие легенды рок-музыки предстанут перед вами в глубоком, проникновенном исполнении. Орган наполнит зал своей мощью, а виолончель добавит мелодичности и выразительности, передавая всю силу и драматизм рок-хитов. Абсолютная темнота зала. Сотни звёзд над головой. Бессмертные хиты рока в совершенно новом свете. Концерт, который останется в памяти надолго.

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