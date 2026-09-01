Под 25-метровым звёздным куполом зрители услышат бессмертную музыку Queen, Linkin Park, Aerosmith, Metallica и многих других. Приходи погрузиться в мир культового рока, где под сводами планетария прозвучат легендарные хиты в неожиданном и мощном исполнении органа и виолончели. Этот концерт — уникальное сочетание музыки, созданной для огромных сцен, и атмосферы бескрайнего космоса, оживлённого мультимедийной графикой. «Wind of Change» под северное сияние, растянувшееся по бескрайнему небу. «Sweet Dreams» под метеоритный поток, пролетающий над головой. «Nothing Else Matters» в абсолютной тишине и величии звёздного пространства. Тебя ждёт вечная классика рока в новом прочтении. Scorpions, Linkin Park, Metallica и другие легенды рок-музыки предстанут перед вами в глубоком, проникновенном исполнении. Орган наполнит зал своей мощью, а виолончель добавит мелодичности и выразительности, передавая всю силу и драматизм рок-хитов. Абсолютная темнота зала. Сотни звёзд над головой. Бессмертные хиты рока в совершенно новом свете. Концерт, который останется в памяти надолго.