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Рок-симфония в соборе «Орган & Виолончель»

Яани Кирик
улица Декабристов, 54

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Завершение:

от 1500₽ до 2700₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

Под огромным куполом зрители услышат бессмертную музыку Queen, Linkin Park, Aerosmith, Metallica и многих других. Погрузись в мир культового рока, где под сводами церкви прозвучат легендарные хиты в неожиданном и мощном исполнении органа и виолончели. Этот концерт – уникальное сочетание музыки, созданной для огромных сцен, и атмосферы мерцания сотен свечей среди готических линий старинного собора. «Wind of Change» и глубина органа, уходящего в пространство и проходящего сквозь тело. «Sweet Dreams» и пронзительность виолончели, трогающей самое сердце. «Nothing Else Matters» в абсолютной тишине и величии. Тебя ждёт вечная классика рока в новом прочтении. Scorpions, Linkin Park, Metallica и другие легенды рок-музыки предстанут перед тобой в глубоком, проникновенном исполнении. Орган наполнит зал своей мощью, а виолончель добавит мелодичности и выразительности, передавая всю силу и драматизм рок-хитов. Темнота зала. Бессмертные хиты рока в совершенно новом свете. Концерт, который останется в памяти надолго.

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