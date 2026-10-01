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Рок-Октоберфест

Jagger
площадь Конституции, 2

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 4200₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Питерский клуб превратится в столицу безумного рок-октября. Забудь про классические оркестры и скучные застолья — на сцене зажигает мощная группа Doom Room с бескомпромиссным рок-саундом. Задавать тон вечеру и раскачивать зал с первых секунд будет харизматичный ведущий Кирилл Рудяков. Тебя ждут крутые интерактивы, конкурсы, реки любимого пенного и два огненных отделения по 45 минут чистого живого драйва. В этот вечер будешь петь главный триггер и хит феста — Rammstein (Du Hast), а также отрываться под легендарные рок-гимны: — Bon Jovi, Scorpions, AC/DC и Linkin Park — The Beatles в неожиданной тяжелой обработке — Главные отечественные разрыв-хиты от Короля и Шута и Ленинграда

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