Питерский клуб превратится в столицу безумного рок-октября. Забудь про классические оркестры и скучные застолья — на сцене зажигает мощная группа Doom Room с бескомпромиссным рок-саундом. Задавать тон вечеру и раскачивать зал с первых секунд будет харизматичный ведущий Кирилл Рудяков. Тебя ждут крутые интерактивы, конкурсы, реки любимого пенного и два огненных отделения по 45 минут чистого живого драйва. В этот вечер будешь петь главный триггер и хит феста — Rammstein (Du Hast), а также отрываться под легендарные рок-гимны: — Bon Jovi, Scorpions, AC/DC и Linkin Park — The Beatles в неожиданной тяжелой обработке — Главные отечественные разрыв-хиты от Короля и Шута и Ленинграда