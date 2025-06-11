Ритуал от лишних мыслей
набережная реки Мойки, 1/8, вход с Фонарного пер., 1
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 14+
Выставки
Необычное
Про событие
Grabar Gallery и MYTH Gallery совместно с Фонарными банями представляют групповой site-specific проект. Выставка объединяет работы восемнадцати художников, связанные общей темой, но выполненные в разных техниках и формах: от текстильных объектов и металлических скульптур до живописи и аудио- инсталляций. Среди участников — Recycle Group, Андрей Азбуниак, Людмила Баронина, Анна Быстрова, Юлия Вирко, Мила Гущина, Петр Кирюша, Александр Китаев, Ирина Корина, Оля Кройтор, Вадим Михайлов, Николай Онищенко, Александра Паперно, Вова Перкин, Ульяна Подкорытова, Милена Стрелкова и Егор Федоричев. Название выставки отсылает к самому востребованному ритуалу современности — очищению от лишних мыслей и стремлению к медленной жизни. В бурлящей повседневности баня становится пространством, где возможно замедлить время и обрести себя. Эта практика, известная с древних времён, вновь обретает популярность в нашем стремительном мире. Разные эпохи и культуры предлагали свои правила и обряды для ментального и физического обновления, и именно это разнообразие отражено в работах участников выставки. А Фонарные бани, построенные более 150 лет назад архитектором Павлом Сюзором во дворе доходного дома М.С. Воронина на углу Фонарного переулка и реки Мойки, и восстановленные в 2021 году, становятся идеальным пространством для этого путешествия. Архитектура комплекса, вдохновленная римскими термами, позволяет создать нелинейный маршрут через обычно недоступные пространства и скрытые внутренние дворы, что усиливает эффект погружения в атмосферу ритуала – ритуала очищения от лишних мыслей. Посетить выставкуможно только в сопровождении медиатора — продолжительность тура составляет от 60 до 90 минут. Медиаторские будут проходить ежедневно с 11 по 23 июня в 12:00, 15:00 и 17:00. Билеты на медиацию с экскурсией от гидов команды «Петербург глазами инженера» доступны по ссылке: https://spb.engineer-history.ru/tour/termy-po-peterburgski-i-ritual-ot-lishnih-mysley Во время такой прогулки ты сможешь не только поразмышлять о ритуалах очищения вместе с медиатором, но и узнаешь, как эти самые ритуалы были организованы в быту петербуржцев XIX-XX века.
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