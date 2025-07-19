Внимание: перенос события на 19.07.2025, 22:00. Мощная коллаборация Ритмов и московкого лейбла Applique. Applique — это не просто лейбл электронной музыки, а целая история про яркие и масштабные вечеринки. Ребята известны своими тусовками в Газгольдере (и не только), где создают уникальный арт-контент с использованием самых передовых технологий визуального и светового оформления. В лайнапе совместной вечеринки — резиденты Ритмов, резиденты Applique и приглашенные артисты: COMEDY DIMKA BATARIN MATVEY SCHETINKIN AMPLITUDA PRIMITIVE NATALI F WHOISKK EIDOFEY INER NLV house, acid-house, disco, electro, techno FC/DC/18+ Ожидается повышение цен!