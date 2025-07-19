Ритмы x Applique
Кожевенная линия, 34
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от 700₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Внимание: перенос события на 19.07.2025, 22:00. Мощная коллаборация Ритмов и московкого лейбла Applique. Applique — это не просто лейбл электронной музыки, а целая история про яркие и масштабные вечеринки. Ребята известны своими тусовками в Газгольдере (и не только), где создают уникальный арт-контент с использованием самых передовых технологий визуального и светового оформления. В лайнапе совместной вечеринки — резиденты Ритмов, резиденты Applique и приглашенные артисты: COMEDY DIMKA BATARIN MATVEY SCHETINKIN AMPLITUDA PRIMITIVE NATALI F WHOISKK EIDOFEY INER NLV house, acid-house, disco, electro, techno FC/DC/18+ Ожидается повышение цен!
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