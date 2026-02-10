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Вечеринки
Про событие
День рождения клуба! За это время бар прошёл путь от уютного диско-бара до большого клуба с тремя танцполами и самым классным комьюнити вокруг. Вечеринка произойдёт сразу на трёх танцполах — основной сцене, андере и на террасе. У каждого пространства будет своя атмосфера, а среди выступающих — резиденты, друзья и приглашённые артисты. Вход бесплатный с репостом афиши: https://vk.com/vritme_bar?w=wall-221240668_1094 Терраса / хаус, диско: Amplituda, Juravlove, Lykoff b2b T.R.A.M.P., Longreed, Anton Mo, Tungus b2b Djiliar, Rempacho b2b Dyalina. Андер / техно: Dj Slon, Keyser, Andrey Sitrus, Жуткий Лазер (Dj Slon & Ро live), Whoiskk, In.Ache b2b Nystagm. Основная сцена / мультижанр: Neonicle, Superlative, Tsaritsa Logiki, Pcp, Nlv, Kashapov, Hobo.
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