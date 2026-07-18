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Римские каникулы

Vinissimo, Малая Посадская улица, 7/4

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Объявляют Римские каникулы и переносятся в регион Лацио. Здесь познакомишься с местными автохтонами, выращенными на очень ценных — вулканических почвах и будешь дегустировать вина от хозяйства Federici: яркие белые и сбалансированные красные, демонстрирующие средиземноморский характер. Откроют всю линейку, включая две новинки, которые только-только пополнили ассортимент, но уже стремительно завоевывают сердца: — Bellone, Federici, Lazio DOC — Vermentino Le Coste, Federici, Lazio DOC — Malvasia Puntinata Federici, Roma DOC — Federici Rosso, Roma DOC — WWWine Cesanese, Federici, Lazio IGT — Collezione Oro Rosso Federici, Roma DOC

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