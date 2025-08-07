Ридинг: «Жизнь способ употребления» Жоржа Перека
Кожевенная линия, 40Б
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300₽
Возраст 16+
Выставки
Про событие
Ридинг посвящен шедевру французской литературы XX века – роману Жоржа Перека «Жизнь способ употребления», который не единожды сравнивали с джойсовским «Улиссом». Ридинг предлагает не просто чтение, но и погружение в многослойный мир, где каждый абзац – деталь сложного пазла, а каждый персонаж – герой уникальной истории. Тебя ждёт медленное, вдумчивое чтение ключевых фрагментов романа, позволяющее в полной мере оценить мастерство Перека, его внимание к деталям и удивительную способность превращать обыденность в искусство. В ходе ридинга ты погрузишься в одержимость Бартлбута пазлами, попробуешь понять, что движет человеком, тратящим годы на воплощение странного проекта, и как эта деятельность пересекается с нашей собственной потребностью в порядке и контроле, разберёшься в сложной истории alter ego персонажей Перека и символическом значении смерти и многое другое.
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