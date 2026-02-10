Празднование дня рождения Demided с хардкором, хард техно и олдскул хардкором. Плюс на террасе будет бар, гриль и чилл зона. Оплата входа на мероприятие будет на донатной основе. Диджеи: Hungry St.Mike DAAP Nachinaetsya Fizra Antivolt Demided Number12welve Vыhin