Рейверхэд
Терраса М4, Мельничная улица, 4В
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от 1₽ до 2000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Празднование дня рождения Demided с хардкором, хард техно и олдскул хардкором. Плюс на террасе будет бар, гриль и чилл зона. Оплата входа на мероприятие будет на донатной основе. Диджеи: Hungry St.Mike DAAP Nachinaetsya Fizra Antivolt Demided Number12welve Vыhin
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