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Рейв на крыше с оркестром

Roof Place
Кожевенная линия, 30

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Завершение:

от 1900₽ до 6000₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Необычное

Про событие

В этот вечер крыша у залива превратится в огромный танцпол под открытым небом, где объединятся два мира — энергия большого рейва и игра живого оркестра. На одной сцене диджей и музыканты исполнят легендарные хиты электронной музыки 90-х и 2000-х в новом масштабном звучании: от The Prodigy, Pendulum, Chemical Brothers и Scooter до Daft Punk, Darude, Moby и Armin Van Buuren. Представь: закат над городом, оркестр, ударные, электронные биты и тысячи людей, поющих и танцующих под музыку, которая изменила целое поколение. The Prodigy, Pendulum, Daft Punk, Chemical Brothers, Scooter, Darude, Benny Benassi, Armin Van Buuren, Fatboy Slim, Moby, Global Deejays, Eric Prydz, Robert Miles и другие легенды электронной сцены прозвучат так, как вы их еще никогда не слышали. Сбор гостей: 22:00 - 23:00 (диджей сет) Концерт: 23:00 - 01:00 (Orchestra x DJ)

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