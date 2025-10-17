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Ретро-вечеринка 90х-00х

Story28, улица Рубинштейна, 28

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Готовь блёстки, яркие рубашки и танцевальные кроссовки — погружение в атмосферу 90-х и 00-х В программе вечера: Легендарные хиты, под которые невозможно устоять Танцовщицы гоу-гоу Атмосфера полностью погружающая в то время, с ковром на стене, жвачками love is, приставкой dendi и многим другим Ведущая вечера — неподражаемая SVETILANA не даст тебе скучать, проведёт аэробику в лосинах. Победитель конкурса костюмов получит Приз. Как попасть: билеты можно приобрести связавшись с организатором в ТГ

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