Готовь блёстки, яркие рубашки и танцевальные кроссовки — погружение в атмосферу 90-х и 00-х В программе вечера: Легендарные хиты, под которые невозможно устоять Танцовщицы гоу-гоу Атмосфера полностью погружающая в то время, с ковром на стене, жвачками love is, приставкой dendi и многим другим Ведущая вечера — неподражаемая SVETILANA не даст тебе скучать, проведёт аэробику в лосинах. Победитель конкурса костюмов получит Приз. Как попасть: билеты можно приобрести связавшись с организатором в ТГ