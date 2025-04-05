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Ретро-дискотека

улица Рубинштейна, 28

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Окунись в атмосферу 80-х и 90-х. Танцуй до упаду под хиты, которые знает каждый. Ретро-дискотека возвращается! Сбор в Story 28, чтобы повторить это магическое путешествие! — Лучшие ретро-хиты — Безумные танцы — Нереальная атмосфера Твой шанс снова почувствовать себя звездой танцпола.

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Комментарии

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Надежда
3 апреля 2025, 17:58

Кайф! Кто со мной?)

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Екатерина Шнайдер
4 апреля 2025, 01:46

Надежда, я точно буду ✅

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Надежда
4 апреля 2025, 04:02

Екатерина, супер! Буду ждать 😍

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