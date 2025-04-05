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Про событие
Окунись в атмосферу 80-х и 90-х. Танцуй до упаду под хиты, которые знает каждый. Ретро-дискотека возвращается! Сбор в Story 28, чтобы повторить это магическое путешествие! — Лучшие ретро-хиты — Безумные танцы — Нереальная атмосфера Твой шанс снова почувствовать себя звездой танцпола.
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Комментарии
Екатерина Шнайдер4 апреля 2025, 01:46
Надежда, я точно буду ✅
Надежда4 апреля 2025, 04:02
Екатерина, супер! Буду ждать 😍
Кайф! Кто со мной?)