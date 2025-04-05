Окунись в атмосферу 80-х и 90-х. Танцуй до упаду под хиты, которые знает каждый. Ретро-дискотека возвращается! Сбор в Story 28, чтобы повторить это магическое путешествие! — Лучшие ретро-хиты — Безумные танцы — Нереальная атмосфера Твой шанс снова почувствовать себя звездой танцпола.