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Ретрит тишины «Пратьяхара»

Ретритный центр «Глубокое» — на берегу озера, в окружении леса

Начало:

Завершение:

18500₽
Возраст 18+

Про событие

40 часов в молчании, без телефонов и в практиках йоги и медитации. Ты сможешь встретить день весеннего равноденствия в практике и тишине. Это особая точка года, когда день и ночь равны, время баланса, обновления и начала нового цикла. Тебя ждёт: — Утренние и вечерние практики йоги — Медитации — Йога-нидра — Лекции — Прогулки — Тишина — Вкусная еда и комфортное размещение в домиках 4-5 человек Ведущие: Лена Ломтева, преподаватель йога-нидры, психолог и Екатерина Василькова, преподаватель хатха-йоги и йога-нидры. Ведущие: Лена Ломтева, преподаватель йога-нидры, психолог и Екатерина Василькова, преподаватель хатха-йоги и йога-нидры Зачем ехать: • Перезагрузиться — без экрана и лишних слов • Навести порядок в голове • Отдохнуть от потока информации • Услышать, чего хочется на самом деле • Завершить лето с вниманием к себе Что останется с тобой после: — Ясность в мыслях — Тишина внутри — Ощущение, что ты «на своём месте» — Опыт, который захочется повторить Это не уход от жизни. Это пауза, которая позволяет вернуться в неё — осознанно и по-настоящему. Для брони места нужно будет внести предоплату — 2000 руб. Предоплата невозвратная. Остальную сумму необходимо внести до 20 августа.

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