Ты сможешь погрузиться в себя, в собственную тишину с первого шага в лес, отдохнуть, благодаря восстанавливающим практикам. Что тебя ждёт: — уютные деревянные домики среди леса, — шатёр для практик, река, баня и костёр, — мягкая хатха-йога, йога-нидра, дыхательные практики, FYSM, — игра Лила, психоэмоциональные практики, — прогулки по лесу, где растут ягоды, травы, грибы, в свободное время, — тёплая компания и еда, приготовленная с заботой. Всё включено: трансфер из города, проживание, питание, практики. Оправление от Набережной канала Грибоедова 156, Санкт-Петербург, 4 июля в 20:30.