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Ретрит «Погружение»

Ретритный центр «Диса», 160 км от Санкт-Петербурга, пос. Липовка, рядом с ж.д. станцией Ханнила

Начало:

Завершение:

22500₽
Возраст 18+
Игры
Еда

Про событие

Ты сможешь погрузиться в себя, в собственную тишину с первого шага в лес, отдохнуть, благодаря восстанавливающим практикам. Что тебя ждёт: — уютные деревянные домики среди леса, — шатёр для практик, река, баня и костёр, — мягкая хатха-йога, йога-нидра, дыхательные практики, FYSM, — игра Лила, психоэмоциональные практики, — прогулки по лесу, где растут ягоды, травы, грибы, в свободное время, — тёплая компания и еда, приготовленная с заботой. Всё включено: трансфер из города, проживание, питание, практики. Оправление от Набережной канала Грибоедова 156, Санкт-Петербург, 4 июля в 20:30.

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