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Ресурсная женская встреча: «Переходы»

Kokon Space
Большой проспект Петроградской стороны, 96

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2000₽
Возраст 16+

Про событие

Живая трансформационная игра с психологическим уклоном. Дорогая, если ты ждала знак — вот он. Тёплый, настоящий, живой, как запах трав после дождя. Как голос внутри, который шепчет: «Пора. Пора к себе». Это психологическая игра-погружение, созданная для осознанного проживания внутренних состояний и переходов, через которые проходит каждая женщина. На игре будут работать с четырьмя архетипами: Девочка, девушка, женщина и старуха — как с внутренними ресурсами, этапами и ролями. Анастасия — сертифицированный ведущий, педагог-психолог. Каждая участница пройдёт свой путь: через образы, телесные и арт-практики, метафорические карты, символы и поддержку женского круга. Это мягкое и глубокое пространство, где можно встретиться с собой настоящей. Подойдёт тебе, если ты: — Хочешь прожить важный личный переход и заземлиться — В поиске внутренней ясности и опоры — Интересуешься психологией, архетипами, метафорами — Устаёшь от анализа и хочешь довериться телу и образам — Хочешь побыть в бережной атмосфере среди женщин Формат встречи: — 2 часа живой групповой работы — без давления и «нужно», только в твоём темпе — всё, что рождается — остаётся в группе Количество мест ограничено — чтобы сохранить камерность и глубину. После этой встречи ты не станешь “другой” — ты просто вернёшься к себе настоящей, чувствующей, цельной. Запись через ТГ по кнопке выше.

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