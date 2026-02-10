рэпрезент (rapresent)
Mirage bar, Шамшева улица, 4
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от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Ночь в распоряжении объединения рэпрезент (rapresent) Живые выступления сразу от четырёх артистов и крепкий лайн-ап. niker admony agb bagaché ashy43 rubyonetake aloxababy alivka bliss s.s.rap alexander wuu frank motion lima snd mc Вход до 1:00 - 800 руб. после - 1000 руб.
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