На одной сцене для тебя выступят яркие представители альтернативного рЕпа и аналоговой музыки: Слушай Экзорцист Омонра Творожный Бизнес Nebo7 (публика выбирает сама) Boris The Razor + secret guests Не упусти возможность провести вечер в компании друзей и пива, а также вживую наблюдать, как ребята потно рифмуют на лучшие инструменталы.