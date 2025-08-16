Репка Джем
Транспортный Переулок 10А
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от 888₽ до 5000₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
На одной сцене для тебя выступят яркие представители альтернативного рЕпа и аналоговой музыки: Слушай Экзорцист Омонра Творожный Бизнес Nebo7 (публика выбирает сама) Boris The Razor + secret guests Не упусти возможность провести вечер в компании друзей и пива, а также вживую наблюдать, как ребята потно рифмуют на лучшие инструменталы.
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