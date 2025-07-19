Куратор и друг галереи Александр Дашевский собирает работы авторов вокруг нескольких сюжетов: «Учитель, двойник, обезьяна» (22 марта - 9 июля), «Это моя дача!» (19-июля-19 октября), «Огород против города»), чтобы создать из экспозиционного пространства своеобразный тайник-театр-склад, где произведения будут перемигиваться со зрителем и друг другом, размышляя о 25-летнем юбилее галереи и сменах мод, парадигм, поколений и культурных ориентиров за четверть века. Проект «Река времен не терпит льда» – серия выставок о том, на какие вопросы отвечает (отвечало и возможно будет отвечать) искусство в коммерческой галерее, как его показывать и в какие отношения оно вступает, когда преодолевает галерейный порог в том или другом направлении. Первая такая сборка называется «Учитель, двойник, обезьяна». Она посвящается коллекционерам, ценителям и зрителям, которые ищут в искусстве отражение черт собственной личности, внутренних движений, состояний, мыслей. Экспозиционно она построена как пары, тройки, ряды произведений разных авторов, похожих или корреспондирующих друг с другом. Корреспондентность может базироваться на сюжете, пластическом решении, концепции, способе обращения к зрителю и других логиках. Вторая сборка — «Это моя дача!». Доверительный разговор об искусстве в интерьере и интерьере в искусстве. О тех, кто покупает искусство, чтобы с ним жить, о тех, кто делает искусство, чтобы с ним жили и о тех, кто категорически против. Заключительная экспозиция под названием «Огород vs город», рассказывает о тех, случаях, когда искусство собирают чтобы сказать что-то Orbi et urbi, поменять окружающих и окружающий мир, о тех, для кого коллекция — высказывание, адресованное неопределенному кругу лиц.