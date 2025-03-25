Первая из серии выставка о том, на какие вопросы отвечает (отвечало и возможно будет отвечать) искусство в коммерческой галерее, как его показывать и в какие отношения оно вступает, когда преодолевает галерейный порог в том или другом направлении. Как меняются представления о модном, солидном, дорогом, престижном, современном, дерзком, дозволенном. О том как луч славы и востребованности блуждает по головам художников, о том, как забвение сменяется востребованностью, а раздражающий неуместный хлам через считанные месяцы становится бесценным наследием классика. И о том, как произведения перешептываются в темноте галерейного хранилища. Куратор — Александр Дашевский, российский художник и искусствовед. Является сооснователем независимого экспериментально-выставочного пространства «Негосударственный Нерусский Музей» («НеНеМу») в Санкт-Петербурге. Билет на выставку можно приобрести непосредственно в галерее.