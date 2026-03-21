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Регенерация

Центр современного искусства им. Сергея Курёхина, Средний проспект Васильевского острова, 93А

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Завершение:

150₽
Возраст 12+
Выставки
Вечеринки

Про событие

Персональная медиавыставка Кристины Сидоровой «Регенерация». Художница работает в технике генеративной графики и с помощью нейросетей исследует механизмы природы: способность к изменению, адаптации и восстановлению. Эти процессы становятся метафорой человеческих чувств, цикличности жизни и обновления. Центральная тема — мир растений и цветов. В эпоху технологий и информационного шума они возвращают зрителю ощущение живого и настоящего. На выставке будут представлены как лучшие проекты, так и новая работа, созданная специально для пространства Центра Курехина. Ежедневно с 12:00 до 21:00

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