Персональная медиавыставка Кристины Сидоровой «Регенерация». Художница работает в технике генеративной графики и с помощью нейросетей исследует механизмы природы: способность к изменению, адаптации и восстановлению. Эти процессы становятся метафорой человеческих чувств, цикличности жизни и обновления. Центральная тема — мир растений и цветов. В эпоху технологий и информационного шума они возвращают зрителю ощущение живого и настоящего. На выставке будут представлены как лучшие проекты, так и новая работа, созданная специально для пространства Центра Курехина. Ежедневно с 12:00 до 21:00