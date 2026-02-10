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Redwall

Commode
Невский проспект, 47

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Лето создано для того, чтобы удивлять. Летний сезон привозов открывают частым гостем вечеринок Станции Метро Горьковская и Рашн стайл. Redwall — музыкальный продюсер и диджей. Играл свои сеты от Шанхая до Хельсинки. За плечами работа с такими артистами, как: RAM, FEDUK, MAYOT, Мэйби Бэйби, Джон Гарик, Тима Белорусских, AQYLA.

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