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Про событие
Лето создано для того, чтобы удивлять. Летний сезон привозов открывают частым гостем вечеринок Станции Метро Горьковская и Рашн стайл. Redwall — музыкальный продюсер и диджей. Играл свои сеты от Шанхая до Хельсинки. За плечами работа с такими артистами, как: RAM, FEDUK, MAYOT, Мэйби Бэйби, Джон Гарик, Тима Белорусских, AQYLA.
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