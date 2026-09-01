Red Hot Chili Peppers трибьют
площадь Конституции, 2
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 16000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Неповторимая энергетика, драйвовые гитарные рифы, взрывные биты композиций, фейерверк эмоций и великолепный вокал — всё это сочетают в себе живые выступления первого в России трибьюта «RHCP». ГКЧП — первый и единственный в России трибьют-коллектив, исполняющий творчество легендарных Red Hot Chili Peppers. На данный момент группа исполняет более 50 композиций RHCP, среди которых минимум 20 имеют мировую известность: Californication, Can't Stop, Dani California, Under The Bridge, By The Way, Tell Me Baby, Scar Tissue, Around The World, Otherside и т.д. Сбор гостей с 18:00
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи