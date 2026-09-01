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Red Hot Chili Peppers трибьют

Jagger
площадь Конституции, 2

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Завершение:

от 1000₽ до 16000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Неповторимая энергетика, драйвовые гитарные рифы, взрывные биты композиций, фейерверк эмоций и великолепный вокал — всё это сочетают в себе живые выступления первого в России трибьюта «RHCP». ГКЧП — первый и единственный в России трибьют-коллектив, исполняющий творчество легендарных Red Hot Chili Peppers. На данный момент группа исполняет более 50 композиций RHCP, среди которых минимум 20 имеют мировую известность: Californication, Can't Stop, Dani California, Under The Bridge, By The Way, Tell Me Baby, Scar Tissue, Around The World, Otherside и т.д. ﻿Сбор гостей с 18:00

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