Неповторимая энергетика, драйвовые гитарные рифы, взрывные биты композиций, фейерверк эмоций и великолепный вокал — всё это сочетают в себе живые выступления первого в России трибьюта «RHCP». ГКЧП — первый и единственный в России трибьют-коллектив, исполняющий творчество легендарных Red Hot Chili Peppers. На данный момент группа исполняет более 50 композиций RHCP, среди которых минимум 20 имеют мировую известность: Californication, Can't Stop, Dani California, Under The Bridge, By The Way, Tell Me Baby, Scar Tissue, Around The World, Otherside и т.д. ﻿Сбор гостей с 18:00