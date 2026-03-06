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Речной жемчуг

OPENYOU.GALLERY, улица Чехова, 9

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Персональная выставка Анастасии Безвершук. В основе проекта — воспоминания о детстве, проведённом в маленьком городе в Южном Казахстане. Художница пересохраняет их в материальную форму: переносит фотографии на ткань, а затем вручную расшивает их жемчугом, который и становится аллегорией памяти. Выставка «Речной жемчуг» — это погружение в светлую тоску о невозможности возвращения в прошлое, которое знакомо каждому из нас. Здесь ты вновь оказываешься в точке памяти, чтобы найти отклик своим собственным воспоминаниям. Это тонкое лирическое высказывание о природе памяти, ностальгии и семейных связях, где искусство становится способом уберечь прошлое. Режим работы: ПН-ВС: 13:00-20:00 P.s. чуть позже мы добавим больше фотографий с выставки:)

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