В 2026 году в структуре реальности появился Разрыв — тоннель между мирами Вирусной инфекция (Virus Infection) и Рейвером (Raverhead). Его природа неизвестна, но после установления контакта было принято решение не закрывать Разрыв, а стабилизировать его и использовать как точку синхронизации двух звуковых состояний. Разрыв войдёт в контролируемую фазу. В этот момент прямой ритм и хаотичная ломаная структура смогут существовать одновременно, формируя общую зону резонанса. Стабилизацию обеспечивают представители миров Вирусной инфекции (Virus Infection) и Рейвером (Raverhead), а также наблюдатели Datamosh, Hakkenation и Breakcore Family, зафиксировавшие разрыв на ранней стадии. Диджеи: Teaching in Trips Corpsse VANDVL Dr.Faust DAAP Yoshimitsu Nachinaetsya fizra Number12welve VыHIN mm1xmd3 Aviamotor IUICHI Prot Lalekun B2B BATPIIICORE NILZ B2B Zri.Svet