ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Разрыв (The Rift)

Ритмы
Кожевенная линия, 34

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В 2026 году в структуре реальности появился Разрыв — тоннель между мирами Вирусной инфекция (Virus Infection) и Рейвером (Raverhead). Его природа неизвестна, но после установления контакта было принято решение не закрывать Разрыв, а стабилизировать его и использовать как точку синхронизации двух звуковых состояний. Разрыв войдёт в контролируемую фазу. В этот момент прямой ритм и хаотичная ломаная структура смогут существовать одновременно, формируя общую зону резонанса. Стабилизацию обеспечивают представители миров Вирусной инфекции (Virus Infection) и Рейвером (Raverhead), а также наблюдатели Datamosh, Hakkenation и Breakcore Family, зафиксировавшие разрыв на ранней стадии. Диджеи: Teaching in Trips Corpsse VANDVL Dr.Faust DAAP Yoshimitsu Nachinaetsya fizra Number12welve VыHIN mm1xmd3 Aviamotor IUICHI Prot Lalekun B2B BATPIIICORE NILZ B2B Zri.Svet

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Alex Twain
Alex Twain

от 1000₽

Панган. Осенний рейв
Панган. Осенний рейв

от 0₽

Студенческий посвят | вписка фри-бар
Студенческий посвят | вписка фри-бар

1500₽

Чувство ритма
Чувство ритма

700₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2000₽

Артём Пора Домой
Артём Пора Домой

от 3180₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста