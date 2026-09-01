Суперкомпьютеры не видят и не чувствуют, но меняют реальность. Это не IT — это физика: ток, холод, кремний, энтропия. На лекции тебе разложат по полочкам, как они сворачивают белки, моделируют взрывы и считают будущее. И ответят на главный вопрос: кто виноват, когда они ошибаются? Спойлер: ответ не в коде. Будет жарко (хотя им — холодно). Обсудишь вопросы создания квантовых компьютеров с физической точки зрения с младшим научным сотрудником Петербургского Института Ядерной Физики им. Б.П. Константинова, аспирантом физического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Олегом Шнырковым. Приходи немного заранее, чтобы успеть сделать заказ в баре. Обрати, пожалуйста, внимание, что за сутки до мероприятия стоимость билетов увеличится.