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Размножение суперкомпьютеров

крафтовый бар «Бухарест», Бухарестская улица, 114к1

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 12+
Игры
Необычное

Про событие

Суперкомпьютеры не видят и не чувствуют, но меняют реальность. Это не IT — это физика: ток, холод, кремний, энтропия. На лекции тебе разложат по полочкам, как они сворачивают белки, моделируют взрывы и считают будущее. И ответят на главный вопрос: кто виноват, когда они ошибаются? Спойлер: ответ не в коде. Будет жарко (хотя им — холодно). Обсудишь вопросы создания квантовых компьютеров с физической точки зрения с младшим научным сотрудником Петербургского Института Ядерной Физики им. Б.П. Константинова, аспирантом физического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Олегом Шнырковым. Приходи немного заранее, чтобы успеть сделать заказ в баре. Обрати, пожалуйста, внимание, что за сутки до мероприятия стоимость билетов увеличится.

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