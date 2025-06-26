Философский разговорный клуб для тех, кто устал от поверхностных ответов. Никакой поп-психологии. Никаких «проживи свою лучшую жизнь». Только живые разговоры о главном — с умом, иронией и глубиной. Мы хотим любить и быть любимыми. И всё же многие согласятся, что гораздо интереснее играть в любовь, чувствовать себя опытным соблазнителем, наблюдать за партнером, попавшим в остроумно расставленные ловушки чувств и намеков. Разврат, порок, утончённая жестокость — что может быть притягательнее и одновременно недоступнее? Соблазн стал формой коммуникации. Наслаждение — стратегией. А искренность — дефицитом. Но что, если всё это уже было? Что, если датский философ XIX века Сёрен Кьеркегор понял Tinder задолго до его появления? Ты узнаешь: — почему Кьеркегор знал о любви всё, но всю жизнь оставался один; — кто такой Дон Жуан в эпоху эстетической игры и почему он так похож на нас; — зачем человек устраивает спектакль чувств — себе и другим; — каково это — быть одновременно исполнителем, режиссёром и зрителем собственной любви; — почему человек боится не разочарования, а подлинности. Эта встреча для тех, кто устал от «как построить отношения» и давно знает: люди — это парадокс, а любовь — это не чувство, а вопрос, который нельзя решить, но можно прожить. Спикер: Александр Львов — доктор философских наук, заведующий кафедрой истории философии СПбГУ. В стоимость входит бокал игристого.