Рай для зумеров (Zoomer's Paradise)
Литейный проспект, 55
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от 700₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Классическая вечеринка с зумерсокой музыкой и кайфовыми диджеями. Диджеи: LR13 Djgohome Pier lil gurchi Nevkusnoe byeguy triplekey Ritkiss
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