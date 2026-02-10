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Рай для бумеров (Boomer’s Paradise)

Юнион
Литейный проспект, 55

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Ода весне и прекрасным дамам, где ты пронесёшься от диско-блеска 80-х до дерзких нулевых. Правила входа: c 22:00 до 3:00 вход платный — 700 руб. онлайн и на входе и 1000 руб. парный билет в онлайн. Для всех девушек вход свободный всю ночь. Диджеи: Bomboyuna, Yampolskaya, ПОП ПСЫ, Kortez, Sushka.

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