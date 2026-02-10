Ода весне и прекрасным дамам, где ты пронесёшься от диско-блеска 80-х до дерзких нулевых. Правила входа: c 22:00 до 3:00 вход платный — 700 руб. онлайн и на входе и 1000 руб. парный билет в онлайн. Для всех девушек вход свободный всю ночь. Диджеи: Bomboyuna, Yampolskaya, ПОП ПСЫ, Kortez, Sushka.