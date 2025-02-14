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Raverhead Lova Day

Ласточка
Транспортный Переулок 10А

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В день всех влюблённых приходи разделить этот особенный день с любимыми людьми и наслаждаться музыкой, которая объединяет сердца. А объединяет наши сердца ничто как #hardcore во всём своем многообразии. К тому же если ты одинок, ты можешь браслетом показать, что ты в поиске и может быть найдёшь на тусовке свою вторую половинку. Line Up: Mc Пох, Pr1me, Raid Wait, Vыhin & Nachinaetsya Fizra, Hungry, Dank b2b Tank, Number12welve, Inzet (PL), Daap Не приноси с собой ничего запрещённого, оружия и прочего. Только вайбы любви и романтики.

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