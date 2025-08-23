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Rave на Неве: Виниловые Пляски & Колбасный Движ

Университетская набережная, 17

Начало:

Завершение:

от 3150₽ до 6000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

На двух танцполах двухпалубного теплохода ты сможешь прочувствовать атмосферу берегов Невы, выйти в Финский залив и стать частью коллабы «Виниловые Пляски & Колбасный Движ». Тебя ждёт ночь любимой музыки, эксклюзивные сеты 4-х электронных артистов: DJ NIL, DJ RIGA, DJ ВРУНГЕЛЬ и SONIC MINE, а также мощный звук, легендарные суперхиты под незабываемые виды Санкт-Петербурга. Старт: 23:00 (Университетская наб.17) Финиш: 03:00 (Университетская наб.17) По всем возникающим вопросам звони организатору по указанному номеру телефона.

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