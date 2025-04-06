Растяжка в тематических образах, прямиком из 90-х вместе с основательницей студии йоги и танцев «Oh, woman!». Растяжка может быть не только спокойной и расслабляющей, но и под энергичную музыку. Дискотека, да еще и с пользой :) Ведущая: Александра Воробьева, основательница студии «Oh, woman», преподаватель хатха-йоги, инь-йоги и аэройоги.