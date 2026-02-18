Растворяюсь
13-я линия Васильевского острова, 80к2, старый гараж в глубине двора
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Бесплатно
Возраст 16+
Выставки
Про событие
Персональный проект художницы и куратора Марины Абаджевой. Галерея «Гараж» — это галерея видеоарта, перфоманса и безобъектного искусства, независимое пространство художницы Марины Абаджевой. Старый железный гараж, захваченный художницей, является одновременно автором, формой или рамкой для произведений искусства. Внутри этой «рамки» создаются перфомансы, инсталляции видеоарта, безобъектные произведения, хэппининг. Выставка-стоп-кадр «Растворяюсь» — это инсталляция замороженного видеоарта и личный манифест художницы Марины Абаджевой о попытке удержать моменты спонтанного счастья (hugge). В центре эксперимента — исследование одержимости захватом этих мгновений и процесс тотального творческого растворения. Соавтором выставки выступает природа: через ржавую раму гаража она непредсказуемо воздействует на инсталляцию. Экспозиция открыта до первого дня весны — в ожидании наступления тепла и долгожданного растворения. Выставка работает по сеансам. Следить за расписанием можно в тг-канале https://t.me/garag_gallery Вход свободный. Адрес: 13-я линия В.О., д.80, к.2 /старый гараж в глубине двора/
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