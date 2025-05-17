Хедлайнерами будут легенда питерского андеграунд рэпа L-BRUS GUNMAKAZ и boom bap группа GMTA Диджеем вечеринки будет мастер своего дела PASHA BRONX. Ты услышишь на сцене песни от Совче, KLIOTSA, ЖК Буевлянин, Dave Bra, Эйси и БэнгБиггиДи. Ведущие мероприятия МЭНИ aka Мэни Мэн и ANT-ONE. Тебя ждут: — Фотозона. — Еда и напитки. — Игровая зона, Арт-инсталляции. — Розыгрыш призов. Билеты и вопросы — в тг организатору.