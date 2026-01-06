Rammstein Tribute Show: Till Lindemann Birthday
Транспортный Переулок 10А
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от 1200₽ до 2990₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Тебя приглашают отпраздновать день рождения Тилля Линдеманна и погрузиться в атмосферу мощного индустриального звучания на трибьют-концерте Rammstein! Этот вечер посвящён человеку, который вывел индастриал-метал на мировые площадки. Тилль — голос и образ, сформировавшие целую эстетику, знакомую миллионам слушателей. Его стиль стал легендой, а музыка Rammstein — культурным кодом поколения. Возрастное ограничение клуба — 16+ (для подтверждения возраста возьми с собой паспорт или водительское удостоверение; подходят только оригиналы, ксерокопии и фото не принимаются). Лица, не достигшие 16 лет, допускаются на концерт только в сопровождении одного из родителей.
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