На набережной Севкабель Порт, у самого Финского залива, состоится симфонический трибьют Radiohead — группы, чья музыка давно стала частью культуры целого поколения. В симфоническом звучании песни раскрываются по-особенному. Высота струнных заменит пронзительность гитар, клавишные и оркестровая мощь добавят глубину. На самом берегу моря, в пространстве Севкабель Порт, прозвучат главные хиты и знаковые композиции Radiohead – знакомые мелодии, которые годами звучали в наушниках как личный саундтрек к этому миру. Здесь не будет стадионного размаха и криков «не вижу ваших рук». Не будет «рока на классических инструментах» ради эффекта. Раскроют музыку одной из самых важных групп современности – в месте, где она будет звучать лучше всего.