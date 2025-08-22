Впервые в планетарии выступит невероятный Квентин Мур — виртуозный певец и мультиинструменталист из Техаса, чья музыка захватывает дух и переносит в мир нео-ретро соула. В окружении космических проекций Квентин исполнит свои самые яркие хиты, которые покорили сердца поклонников по всему миру, а также представит песни из нового альбома. Музыкант играет на множестве инструментов, предпочитает гитару и игру на барабанах, владеет несколькими техниками пения, он свободно меняет тембры и играет на вокальных нюансах. Его стиль и влияние сравнивают с легендами музыкальной индустрии, такими как Д’Анджело, Кертис Мэйфилд и Эл Грин. Музыка Квентина очень мелодична и включает в себя элементы соула, ритм-н-блюза и фанка. Наряду с авторскими песнями, в концертной программе музыканта важное место отдано мировым хитам. Квентин Мур искренен и смел в своем творчестве — в этом секрет невероятного эффекта, который производит на публику каждое его появление на сцене. Его песни трогают буквально до глубины души, задевая самые потаённые уголки сердец многочисленных слушателей самых разных возрастов. Вот почему Квентин Мур пользуется таким успехом на родине и стал столь популярным в России, где практически все концерты артиста проходят с аншлагом. Этот концерт станет поистине незабываемым, благодаря уникальной атмосфере планетария, где музыка и визуальные эффекты сольются воедино, создавая погружение в космический мир звуков и эмоций.