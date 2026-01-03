Готов к высадке? Открывается портал в мир культового фильма. Здесь развернётся настоящий Флостон Парадайз с большим танцполом, множеством столиков и ВИП-балконами. Тебя ждёт шоу Лилу, пушечные залпы, штормы из конфетти и музыка от лучших диджеев галактики. Звуковая палитра вечеринки порадует любителей самых разных стилей: от ярких афро-ритмов до глубоких и динамичных звучаний tech, indie и melodic и тд. Будут звучать самые горячие треки. А чтобы подкрепить космические силы, тебя ждёт не просто бар, а целая орбитальная станция с большим выбором напитков, кухня на любой вкус. При брони стола до начала вечеринки вход свободный. Забронировать стол можно по номеру телефона. Дресс-код — клубный, вечерний, кэжуал. Но если ты добавишь яркие образы в духе космической и фантастической тематики, все фотографы и видеографы миссии тебя точно не пропустят и устроят настоящую звёздную фото/видео сессию бесплатно. Образы не обязательны, но приветствуются.