ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Пятница в Santa Barbara Club

Santa Barbara Club
ул. Казанская 7

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Выдалась непростая неделька? Уже скучаешь по лету? Произошла передозировка мемами о Шуфутинском? Отправил детей в первый класс? Награди себя за пережитый стресс и хотя бы на одну ночь забудь об окружающих заботах. В Santa Barbara как раз есть то, что нужно на этот случай: хаус-терраса с уносящей в другие миры электронной музыкой и караоке-холл с песнями до утра.  Friday line up: Ditaev Marcus Caballero artarea Резерв +79219000666 FC/DC, 18+

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Alex Twain
Alex Twain

от 1000₽

Панган. Осенний рейв
Панган. Осенний рейв

от 0₽

Студенческий посвят | вписка фри-бар
Студенческий посвят | вписка фри-бар

1500₽

Чувство ритма
Чувство ритма

700₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2000₽

Артём Пора Домой
Артём Пора Домой

от 3180₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста