Выдалась непростая неделька? Уже скучаешь по лету? Произошла передозировка мемами о Шуфутинском? Отправил детей в первый класс? Награди себя за пережитый стресс и хотя бы на одну ночь забудь об окружающих заботах. В Santa Barbara как раз есть то, что нужно на этот случай: хаус-терраса с уносящей в другие миры электронной музыкой и караоке-холл с песнями до утра. Friday line up: Ditaev Marcus Caballero artarea Резерв +79219000666 FC/DC, 18+