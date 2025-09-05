Пятница в Santa Barbara Club
ул. Казанская 7
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Выдалась непростая неделька? Уже скучаешь по лету? Произошла передозировка мемами о Шуфутинском? Отправил детей в первый класс? Награди себя за пережитый стресс и хотя бы на одну ночь забудь об окружающих заботах. В Santa Barbara как раз есть то, что нужно на этот случай: хаус-терраса с уносящей в другие миры электронной музыкой и караоке-холл с песнями до утра. Friday line up: Ditaev Marcus Caballero artarea Резерв +79219000666 FC/DC, 18+
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