Что общего у голливудского блокбастера и похода в магазин за продуктами? Об этом и многом другом поговоришь на лекции психолога и филолога Варвары Ершовой. Увидишь, как работает «путь героя» — модель сюжета, которая лежит в основе мифов, книг, фильмов и игр. Разберёшь, какие потайные механизмы приводят героя к счастливому финалу. Приспособишь «путь героя» к повседневной жизни, управлению проектами, привычками и развитием. Обсудишь, как любимые фильмы и книги помогают понимать себя и решать конфликты — внешние и внутренние. Лекция соединяет идеи Джозефа Кэмпбелла, Роберта Макки и Дэна Хармона с психотерапевтическим протоколом «Поведенческая активация». Ведёт: Варвара Ершова — клинический психолог и филолог, частная практика с 2019 года.