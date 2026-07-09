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Путь героя: от древних мифов до современной психотерапии

Библиотека роста и карьеры, Московский проспект, 150

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Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Что общего у голливудского блокбастера и похода в магазин за продуктами? Об этом и многом другом поговоришь на лекции психолога и филолога Варвары Ершовой. Увидишь, как работает «путь героя» — модель сюжета, которая лежит в основе мифов, книг, фильмов и игр. Разберёшь, какие потайные механизмы приводят героя к счастливому финалу. Приспособишь «путь героя» к повседневной жизни, управлению проектами, привычками и развитием. Обсудишь, как любимые фильмы и книги помогают понимать себя и решать конфликты — внешние и внутренние. Лекция соединяет идеи Джозефа Кэмпбелла, Роберта Макки и Дэна Хармона с психотерапевтическим протоколом «Поведенческая активация». Ведёт: Варвара Ершова — клинический психолог и филолог, частная практика с 2019 года.

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