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Пурген

Ласточка
Транспортный Переулок 10А

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от 1600₽ до 5000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

День Рождения группы! Огромный праздничный концерт! Три часа панка, хардкора и металла от легенд сцены! Если в Питере первопроходцами панк-хардкора была «Химера», то в Первопрестольной движение зачинал «Пурген». Как водится, у группы был доисторический период («доисторический» — верное слово, потому что лидер «Пургена» Руслан Гвоздев считает, что панк-хардкору 30 000 лет). Начиналось всё с того, что Гвоздев играл в группе «Ленин-Самотык» и записывал альбом «Брежнев жив».

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