ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Психологический кружок «Состояние»

ВСмысле
Гороховая улица, 47

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 3000₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Не лекция. Не терапия. Живое исследование себя. Если чувствуешь, что устал просто читать про психологию — приходи почувствовать, как это работает на практике. На встрече разберёшь один психологический феномен — например, страх, тревогу, сопротивление или нечто иное — и посмотришь, как он проявляется в тебе. Через разговор, наблюдение, ролевые упражнения и осознанность ты соберёшь свою карту состояния и получишь конкретный инструмент, который поможет управлять им в реальной жизни. Что будет: — Живое общение и поддерживающая атмосфера — Исследование феномена — создашь общую карту чувств, мыслей и реакций — Практика и ролевая техника  — проживёшь состояние «здесь и сейчас» — Инструмент для самопомощи  — научишься осознавать и регулировать эмоции — Обратная связь и обсуждение  В результате ты получишь: — Глубокое понимание выбранного феномена через три ключевых аспекта: теория + практика + личный опыт — Живое человеческое общение и поддержку в безопасном пространстве — Ценный навык: увидишь на практике, как другие справляются со сложными эмоциями, и найдёшь свои собственные стратегии — Конкретный инструмент для работы со своим психо-эмоциональным состоянием Ведущий: Плотницкий Валерий — практикующий психолог. Формат: малая группа, доверительная атмосфера

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
до

8500₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Папа, давай поговорим
Популярное
Папа, давай поговорим
до

1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста