Не лекция. Не терапия. Живое исследование себя. Если чувствуешь, что устал просто читать про психологию — приходи почувствовать, как это работает на практике. На встрече разберёшь один психологический феномен — например, страх, тревогу, сопротивление или нечто иное — и посмотришь, как он проявляется в тебе. Через разговор, наблюдение, ролевые упражнения и осознанность ты соберёшь свою карту состояния и получишь конкретный инструмент, который поможет управлять им в реальной жизни. Что будет: — Живое общение и поддерживающая атмосфера — Исследование феномена — создашь общую карту чувств, мыслей и реакций — Практика и ролевая техника — проживёшь состояние «здесь и сейчас» — Инструмент для самопомощи — научишься осознавать и регулировать эмоции — Обратная связь и обсуждение В результате ты получишь: — Глубокое понимание выбранного феномена через три ключевых аспекта: теория + практика + личный опыт — Живое человеческое общение и поддержку в безопасном пространстве — Ценный навык: увидишь на практике, как другие справляются со сложными эмоциями, и найдёшь свои собственные стратегии — Конкретный инструмент для работы со своим психо-эмоциональным состоянием Ведущий: Плотницкий Валерий — практикующий психолог. Формат: малая группа, доверительная атмосфера