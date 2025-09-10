Психологический клуб
Ординарная улица, 7А, подъезд 1
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Про событие
Живые встречи для тех, кто хочет лучше понимать себя, говорить о чувствах, границах, тревоге и смысле. Встречи ведёт Владислав Иванов — клинический психолог, психотерапевт в гештальт подходе, психолог-исследователь, преподаватель. Здесь можно: — Поговорить по-настоящему — Почувствовать себя не таким одиноким — Научиться понимать себя и других — Просто быть в тёплом, живом пространстве Если ты давно хотел живого общения — без «правильных» ролей, без осуждения, где можно быть собой — это место для тебя. Более подробную информацию стоит уточнять у организатора — https://t.me/Psy_Clubs
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